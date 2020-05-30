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Altındağ’daki spor tesisleri kapılarını açıyor

ANKARA HABERLERİ  | 30.05.2020 09:24 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle kapatılan birçok yer, normalleşme takvimi ile beraber açılmaya başladı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle kapatılan birçok yer, normalleşme takvimi ile beraber açılmaya başladı. Altındağ Belediyesi’ne ait spor tesisleri de 1 Haziran Pazartesi günü açılıyor.
Altındağ Belediyesi’ne ait Ali Ersoy Buz Pisti, Ali Ersoy Spor Kompleksi ve Karapürçek Aqua Spor Kompleksi’nin kapılarını 1 Haziran’da yeniden açacağını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tüm tesislerde hijyen tedbirlerinin titizlikle uygulanacağını ifade etti. Balcı, bakım ve onarım çalışması devam eden Gültepe Spor Kompleksi’nin de ileri bir tarihte Altındağlıların hizmetine yeniden açılacağını söyledi.
Açılacak olan spor tesislerinin Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini sözlerine ekleyen Balcı, "Korona virüs tamamen bitmiş değil. Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz. Yeni hayatımızda daima kontrollü olacak ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takmaya devam edecek, el hijyenimize ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Tüm bu tedbirler açılacak olan tesislerimizde de titizlikle uygulanacak. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Altındağ Belediyesi, tesis girişlerine el dezenfekte cihazı da yerleştirecek. Ayrıca tesislere gelen Altındağlılara ücretsi olarak maske de dağıtılacak.

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