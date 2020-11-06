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Altındağlı kadınlara altın bilezik

ANKARA HABERLERİ  | 06.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı”ndan (SOGEP) proje desteği almaya hak kazandı.

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı”ndan (SOGEP) proje desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında 240 Altındağlı kadın meslek öğrenecek.
Altındağ Belediyesi tarafından hazırlanan “Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesi ile Altındağlı kadınların hayatında yepyeni bir sayfa açılacak. Bu proje ile Altındağ’da ikamet eden 18-25 yaş arasında herhangi bir gelir elde etmeyen, eğitim öğretim hayatını tamamlayamamış genç kadınların mesleki beceri edindirilerek istihdama kazandırılmaları hedefleniyor. Altındağ Belediyesi’ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde kurulacak “Teknolojik Tasarım Atölyeleri ve Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyeleri” ile kadınların hem yeni bir meslek öğrenmesi sağlanacak hem de bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine katkıda bulunulacak.

“Altındağlı kadınlar için bir fırsat”
Proje hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şunları kaydetti:
“Altındağlı kadınlar için de, Altındağ’ımız için de çok faydalı bir proje. Projemizin beğenilip ilgi görmesi ve destek almaya hak kazanmasına da çok memnun olduk. Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Proje kapsamında Gülpınar, Önder, Güneşevler ve Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde atölye oluşturacağız. 4 merkezin her birinde ‘Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyesi’ ve ‘Teknolojik Tasarım Atölyesi’ olmak üzere toplamda 8 adet atölye kurulacak. Projeye katılan her bir kursiyer her iki atölyedeki eğitimlere de tabi tutularak mesleki eğitimler alacak. Covid-19 salgını nedeniyle sınıflardaki kursiyer sayısı belli düzeyde tutulacak. Mesleki eğitim kursları ise, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. Mesleki eğitimlere katılan kursiyerlerin gündelik giderleri, Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Bu proje, kriterlere uyan genç kadınlarımız için gerçek anlamda bir fırsat olacak.”

“Satış imkanı sağlayacağız”
Projeye katılan Altındağlı kadınların eğitim süresince ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürmeleri için her tür imkânı sağlayacaklarını söyleyen Başkan Balcı, “Katılımcıların el emeklerini aktif pazar alanında ekonomik kazanca dönüştürmelerine, öğrendikleri girişimcilik ve pazarlama tekniklerini deneyimlemelerine fırsat tanıyacak projeler de geliştireceğiz. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima yanındayız” dedi.

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