Son dakika | Cinayet düğümünü çözecek itiraf! "Güllü'yü kızının öldürdüğünü açıkladı"

Son dakika haberi: Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmayı etkileyecek bir gelişme yaşandı. Güllü'nün öldürüldüğü şüphesi üzerine durulurken iddiaya göre kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, Güllü'yü iterek cinayet işlediğine dair bir itiraf geldi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Şarkıcı Güllü, Yalova'da evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdiğinden beri ölümüyle gündemdeki yerini koruyor. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, 26 Eylül'de kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terastan düşmüştü.

"CİNAYETİ İTİRAF ETTİ" İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre; olay sırasında aynı odadan bulunan Sultan Nur Ulu emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi.

Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Erdinç, gözaltındaki iki ismin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceğini de ifade etti.

Son dakika | Cinayet düğümünü çözecek itiraf! "Güllü yü kızının öldürdüğünü açıkladı"

GÜLLÜ'NÜN PATRONU: "BU İŞ BİTTİ"

Öte yandan Güllü’nün patronu Ferdi Aydın sosyal medyada bir video paylaşarak “İlk bizden duyun istedim. Sultan cinayeti itiraf etmiş. Allah’ın izniyle bu iş bitti arkadaşlar” dedi.

Son dakika | Cinayet düğümünü çözecek itiraf! "Güllü yü kızının öldürdüğünü açıkladı"

NE OLMUŞTU?

İHA'nın aktardığına göre; Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul’da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu’nun babası ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Son dakika | Cinayet düğümünü çözecek itiraf! "Güllü yü kızının öldürdüğünü açıkladı"

YURTDIŞINA KAÇACAĞI İDDİASINA YALANLAMA

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun yurtdışına değil valizlerini toplayarak Yalova’ya gitmek istedikleri iddia edildi. Konuyla ilgili Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltına alınmadan saatler önce Güllü’nün eski asistanı Çiğdem E.’ye attığı mesaj ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter’in Whatsapp üzerinden attığı mesajda, "Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim" dediği görüldü. İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları evin sahibi olan T.Y.’nin de Çiğdem D.E.’ye mesaj attığı öğrenildi. T.Y.’nin mesajında ise, "Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık’a dönecekmiş. Ben en azından bu hafta bende kal şu raporlar çıksın dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun" ve "Çocuklar şimdi çıktı haber vereyim" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatı Rahmi Çelik yaptığı açıklamada, "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya gelecek paraları yoktu" dedi.

