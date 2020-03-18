Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Altınküre okulları, korona virüse karşı tedbirler kapsamında canlı yayın online eğitim vermeye başladı.

Öğrencilerle karşılıklı etkileşim içerisinde olan dersler canlı yayın modeliyle yapılıyor. Oluşturulan sanal dersliklerde okul bünyesinde yer alan tüm sınıflar için ders anlatılabilecek. Verilen derslerin daha kalıcı olması için canlı çekilen yayının öğrencilerle paylaşılması da hedeflendi. Canlı yayın esnasında soru sorabilen öğrenciler bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Altınküre Okulları olarak Covid-19 salgını sebebiyle başlatılan bu süreçte eğitim de aksaklıklar olmaması için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Danışman öğretmenlerin koordinatörlüğünde canlı yayın desteği ile konu tekrarları ve soru çözüm günleri yapılmaktadır. Online dokümanlarla desteklediğimiz programımız öğrenci-öğretmen iletişimi ve veli-öğretmen iletişimi olarak kontrol edilmektedir.Eğitim noktasında tüm velilerimizin müsterih olmasını temenni eder, sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

