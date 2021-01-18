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Altınok’tan sabahın ilk ışıklarına kadar kar mesaisi

18.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede hâkim olan kar yağışının vatandaşı mağdur etmemesi için belediye ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürülen tuzlama ve küreme çalışmalarını yerinde denetledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede hâkim olan kar yağışının vatandaşı mağdur etmemesi için belediye ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürülen tuzlama ve küreme çalışmalarını yerinde denetledi. Altınok, “Yol ve kaldırımlarımızda vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması, haftanın ilk gününde mesailerine güvenli ulaşımları için sabaha kadar sahadaydık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek sürdürdüğümüz çalışmalarla, şehrimizde kapalı herhangi bir cadde veya sokak bırakmadık” dedi.
Keçiören Belediyesi, ilçeyi etkileyen kar yağışının, ulaşımda herhangi bir sorun çıkartmaması için başlattığı çalışmalarını 24 saat kusursuz hizmet esasına göre sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un denetim ve koordinesinde dün gece sabaha kadar sürdürülen kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmaları, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Keçiören’de mağduriyet yaşanmadı
Belediye ekiplerinin kar yağışına karşı, meteorolojinin uyarılarından itibaren hazırlandıklarını ve teyakkuzda beklediğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürdük” İfadelerini kullandı.
Ayrıca Altınok, haftanın ilk gününde ilçede herhangi bir ulaşım problemi yaşanmadığını da belirtti.

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"Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 paket kaçak sigara ele geçirildi" başlıklı haberimizde "16 bin" ifadesi sehven "16" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 bin

"Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 paket kaçak sigara ele geçirildi" başlıklı haberimizde "16 bin" ifadesi sehven "16" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 bin

"Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 paket kaçak sigara ele geçirildi" başlıklı haberimizde "16 bin" ifadesi sehven "16" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 bin

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