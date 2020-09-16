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Altınordu, Beşiktaş’tan Oğuzhan Akgün’ü kadrosuna kattı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.09.2020 13:45 | Son Güncelleme

Altınordu, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüseyin Altuğ Taş transferlerinin ardından bir futbolcuyu daha renklerini bağladı. Kırmızı-lacivertliler, Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Akgün ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı. Oğuzhan Akgün, geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan İstanbulspor’a kiralanmıştı. Genç santrfor, İstanbulspor formasıyla 6’sı lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 9 maça çıkmıştı.

Altınordu, Beşiktaş’tan Oğuzhan Akgün’ü kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncu ile 2+2 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Akgün, Altınordu forması giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Geçen sene İstanbulspor'da kiralık olarak forma giydiğini aktaran Oğuzhan Akgün, "Şimdi tek amacım Altınordu'da kendimi ispatlamak. Genç oyunculardan kurulu kadroda takımımızın başarısı için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Oğuzhan Akgün, geçen sezonun ilk devresinde İstanbulspor'la TFF 1. Lig'de 6 maça çıktı. Oğuzhan Akgün, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüseyin Altuğ Taş'ın ardından Altınordu'nun dördüncü transferi oldu.

KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAF: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şimdi orada zımba gibi topçu olur, sonra da almak için bütçemizi zorlar dururuz.
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