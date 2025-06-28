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Altınordu'da kaleci Serhat'a yeni talip

2'nci Lig temsilcisi Altınordu'da forma giyen milli kaleci Serhat Öztaşdelen'e Süper Lig'den bir kulüp daha talip oldu.

Altınordu'da kaleci Serhat'a yeni talip
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İzmir ekibinin 1 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği 20 yaşındaki file bekçisinin Trabzonspor, Kocaelispor ve Alanyaspor'dan sonra Gaziantep FK'nın da radarına girdiği belirtildi.

Gelen teklifleri değerlendiren kırmızı-lacivertlilerin bonservis ücretinde indirime gitmeyi kabul etmediği ifade edildi.

U20 Milli Takımı'nda görev yapan 1.88 boyundaki Serhat'ın yaz döneminde Süper Lig ekiplerinden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç eldiven geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'larla birlikte toplam 37 karşılaşmada görev yaptı.

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