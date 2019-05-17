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Altınordu'da tek hedef play-off

FUTBOL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'de son haftaya ilk 6 içinde giren İzmir temsilcisi, 18 Mayıs Cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak.

Altınordu'da tek hedef play-off

Spor Toto 1. Lig'de son haftaya ilk 6 içinde giren Altınordu, yarın Giresunspor'u yenip ilk defa play-off'a kalmayı planlıyor. Ligde son hafta öncesinde 57 puanla 5. durumda bulunan Altınordu, deplasmandaki Giresunspor karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak. Rakibini yendiği takdirde ilk kez play-off'a kalacak Altınordu'nun aksi bir sonuçta sıralamadaki yeri takipçileri Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'un alacağı sonuçlara göre belli olacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak Giresunspor-Altınordu maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

4 EKSİK VAR

Altınordu'da uzun süredir takımdan uzak kalan Kemal Rüzgar ve Ali Mert Yaşar'ın yanı sıra Sinan Osmanoğlu ve Serdar Deliktaş da yarınki müsabakada forma giyemeyecek. İzmir temsilcisi, 2014-2015'ten itibaren tekrar mücadele ettiği 1. Lig'de ilk sezonunda play-off'u 1 puanla kaçırmış, son 2 sezonda ise averajla ilk 6 içinde kendisine yer bulamamıştı. Geçen sezon averajla Altınordu'nun önünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2016-2017'de ise Göztepe, play-off'tan Süper Lig vizesi almıştı.

SİS ENGELİ

Karşılaşma için dün hava yoluyla Ankara aktarmalı olarak Ordu-Giresun Havalimanı'na gitmeyi planlayan Altınordu kafilesi, Ordu-Giresun Havalimanındaki sisten dolayı uçağın iptal olması nedeniyle dün gece Ankara'da kaldı. Bugün 2 farklı uçakla Trabzon Havalimanı'na gidecek kafile daha sonra kara yoluyla Giresun'a geçecek.

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Spor Toto 1. Lig giresunspor altınordu

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