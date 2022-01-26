Altınordu Kulübü Başkan Özkan: "Misyonumuz çocuklara sporu sevdirmek"

İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, misyonlarının çocuklara spor yaptırmak ve sporu sevdirmek olduğunu bildirdi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, İsmet Orhunbilge Tesislerindeki Altınordu Felsefe Kardeşliği (AFEK) turnuvasının açılışına Seyit Mehmet Özkan'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Türkiye genelinde 180 futbol okullarının olduğunu, bunun yanında 150 civarında yetiştirici odaklı spor kulübüyle felsefe kardeşliği içinde olduklarını kaydetti.

Bu kulüplerle Kovid-19 salgınında organizasyon yapamadıklarını belirten Özkan, "Pandemiden sonra maalesef ilk defa böyle bir organizasyon yapabildik. Şu anda turnuvamıza katılanların hepsi 11-12 yaşındaki çocuklarımız. Gelecek hafta da diğer küçük yaş grupları için bir organizasyon yapacağız. Türkiye’nin başka yerlerinde de böyle çocuk şenliklerine gideceğiz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özkan, çocukların daha mutlu olması için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim esas amacımız, çocuklar çocukluklarını yaşasın istiyorum. Antrenörler ile de konuştum. Dedim ki lütfen çocuklara fazla karışmayın, sadece arada sırada o da olumlu müdahaleler yapın. Spor yapan toplum, mutlu toplumdur. Ben bunu çok söylüyorum çünkü hareketsiz bir topluma doğru gidişat var ve bunun mutlaka önüne geçmemiz lazım. Bunun için de sadece futbol demiyorum. Bütün sporlarda hatta ve hatta olimpik sporlarda olmak üzere çocuklarımıza çok çok spor yaptırmamız lazım. Misyonumuz çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek. Bu sayede sportmen bireyler olarak topluma katkı sağlamalarını istiyoruz ve içlerinden de seçeceğimiz doğal yeteneklilerine de akademimizde ileri futbol eğitimi vermek istiyoruz. O anlamda bu etkinliklerin sosyal kimliği ağır basıyor."

Altınordu Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta sonunda Gençlik Geliştirme Antrenörü Maximilian Stumpf ve Futbol Eğitimi Yazarı Thomas Kettner’i ağırladı. Dört gün boyunca Altınordu Futbol Kulübü’nün misafiri olan heyet, kulübün tüm tesislerini gezip, Başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Antrenörleri ve yöneticileri ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu.

