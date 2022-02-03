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Altınordu, MKE Ankaragücü'nden Erdi Dikmen'i transfer etti

03.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu, MKE Ankaragücü'nden Erdi Dikmen'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbolcusu Erdi Dikmen'in sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralandığını açıkladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Erdi Dikmen'in geçici transferi konusunda sezon sonuna kadar Altınordu Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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transfer MKE Ankaragücü

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