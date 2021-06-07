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Altınordu'nun gözü kaleci Berke Özer'de

07.06.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor. İspanyol devi genç eldivene talip. Atletico Madrid, Berke Özer için 6 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Sarı-lacivertli takım bu transferden 8,5 milyon Euro bonservis istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Altınordu, yüzde 20 pay alacak. Berke Özer, 2018 yazında Barış Alıcı ile birlikte Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Altınordu'nun gözü kaleci Berke Özer'de

İzmir ekibinden 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid'le anılmaya başladı.

İspanyol temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon Euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon Euro istediği iddia edilirken, Altınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

Son 2 sezonda Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor.

Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha ödemesi gerekiyor.

Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez Milli Takım formasını giymişti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
FENERBAHÇE OLMASA TÜM TAKIMLAR AÇ KALIR
berke altaydan on gömlek daha iyi kaleci . ama fb yönetimi gerçekten acemi ..sat altayı 15 milyon euorya ..berkeyide al kaleye..
ALTAY BERKE ELELE ŞAMPİYON FENERBAHCE

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