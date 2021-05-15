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Altınordu'nun kozu Ahmet İlhan

15.05.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de ilk kez adını yazdırdığı play- off turunun ilk maçında yarı finalde salı günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Altınordu'nun en önemli kozlarından biri Ahmet İlhan Özek olacak.

Altınordu'nun kozu Ahmet İlhan

Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki sağ kanat, attığı 10 golün yanı sıra yaptığı 6 asiste takımın skor yükünü sırtladı. İzmir temsilcisinin yaşça en büyük futbolcusu olup, ikinci kaptan olarak da görev yapan Ahmet İlhan, final müsabakalarında genç oyunculara tecrübelerini aktaracak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Süper Lig yarışında en çok güvendiği isimlerin başında gelen deneyimli forvet, 2018-19 sezonunda Gençlerbirliği ile ilk 2'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

Süper Lig'de 177 müsabakada 20 gol kaydeden Ahmet İlhan Özek, 1. Lig'de 78 maçta 15 kez rakip fileleri sarstı. Kariyerinin en verimli dönemini geçiren tecrübeli oyuncu, hedefinin Altınordu formasıyla gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu söyledi.,

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Samsunspor
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