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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Çok daha güçlü bir Altınordu izlettireceğiz"

13.09.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Çok daha güçlü bir Altınordu izlettireceğiz"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Bursaspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Çok daha güçlü bir Altınordu izlettireceğiz." dedi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, lige iyi başlayamadıklarını ancak milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi geçirdiklerini belirtti.

Bursaspor karşısında savunmaya biraz daha önem verdiklerini ve golü erken bulduklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Rakibin hücum opsiyonlarına yönelik alanları iyi kapattık. İlk yarıda kazandığımız topları sonuçlandırabileceğimiz 2-3 pozisyon daha vardı ama çıkarken kaptırdığımız toplar ve topa sahip olamamamız ister istemez Bursaspor'un baskılı bir oyununa sebep oldu. İkinci yarıda sistemimizi değiştirdik, orta sahamızı kalabalık yaptık. Bursaspor çok duran top kazandı ama iyi savunduk. Kazanmak önemliydi."

Eroğlu, son dakikalarda kalelerinde gördükleri golün ardından rakiplerinin 1 gol daha bulma şansı yakaladığını belirterek, "Gol yeseydik bu kadar emeğe yazık olacaktı. Bitiş düdüğüne kadar konsantre olmak gerekiyor. Bizim için önemli bir galibiyetti. Kazanmanın verdiği süreçle oyunsal anlamda daha iyi olabileceğimizi söyleyebilirim. Kazandığımız için mutluyum. Çok daha güçlü bir Altınordu izlettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde 4. haftanın ardından 4 puana ulaşan Altınordu, 5. hafta mücadelesinde 15 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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