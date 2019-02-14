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Altınordu Xavi'ye forma hediye etti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

ALKASS U17 Turnuvası için Katar’da bulunan Altınordu, ismi Barcelona ile özdeşleşen efsane oyuncu Xavi Hernandez ile bir araya geldi ve yıldız futbolcuya forma hediye etti.

Altınordu Xavi'ye forma hediye etti

Futbol yaşamını Katar’ın Al Sadd takımında sürdüren ve 2022’de Katar’da yapılacak Dünya Kupası’nda elçi olarak görev yapacak İspanyol yıldız Xavi Hernandez'e Altınordu Teknik Direktörü Tolga Şanbay ile Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz, forma hediye etti.

Altınordu’nun yapılanması hakkında bilgiler alan Xavi, nisan ayında yapılacak 6. Uluslararası U12 İzmir Cup’a gelmeyi çok istediğini ancak maç programının yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını belirtti.

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