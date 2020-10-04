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Altınordu Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 04.10.2020 09:43 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Altınordu, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Altınordu Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı

Altınordu, defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı.

İzmir ekibi, 1.95 boyundaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu, Ravil Tagir'in Başakşehir'e transferinin ardından stoper arayışlarını sürdürüyordu.

(İHA)

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