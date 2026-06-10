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Altınordu’yu devralma şartları belli oldu

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu’da devir görüşmeleri sürerken, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın yatırımcılarla yaptığı temaslarda öne sürdüğü vazgeçilmez şartların süreci yavaşlattığı öğrenildi.

Altınordu’yu devralma şartları belli oldu

Altınordu’da yeni sezon öncesi kulübün geleceğine yönelik kritik gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı-lacivertli ekipte devir görüşmeleri devam ederken, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın kulübün yarışmacı haklarını devretme konusunda kararlı olduğu öğrenildi. A Takım yapılanmasından çekilmek isteyen Özkan’ın, yeni sezonda kulübün yönetimini ve yarışmacı haklarını devredebilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

BAŞKAN ÖZKAN PAYLARI BIRAKMIYOR

Altınordu’yu devralma şartları belli oldu 1

Türkiye’de altyapıya verdiği önemle tanınan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın, devir görüşmelerinde yatırımcılara sunduğu bazı şartların süreci zorlaştırdığı iddia edildi. Özkan’ın, Altınordu’dan transfer olan futbolcuların sonraki satışlarından doğacak pay gelirlerinin kendisinde kalmasını istediği, A Takım’ın yarışmacı haklarını devralacak yatırımcıların ise bu gelirlerden faydalanamayacağı öne sürüldü.

Ayrıca Özkan’ın, şehir merkezi ve farklı illerdeki tesislerde Altınordu çatısı altında altyapı çalışmalarını sürdürmek istediği, bu faaliyetlerin yeni yatırımcıyla bağlantısının olmamasını talep ettiği belirtildi. Söz konusu şartların görüşmelerin ilerlemesini olumsuz etkilediği ifade edildi.

ALTINORDU’NUN YERİ DEĞİŞMEYECEK

Altınordu’yu devralma şartları belli oldu 2

Altınordu’nun devir süreciyle ilgili görüşmeler sürerken, kulübün geleceğine dair kırmızı çizgiler de netleşti. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın, muhtemel devir sonrası kulübün ismi, renkleri ve armasının değişmemesini ve Altınordu’nun İzmir dışına taşınmamasını şart koştuğu öğrenildi.
Özkan’ın ayrıca A Takım’ın yarışmacı haklarını devralacak yatırımcının, Torbalı’daki tesisleri belirli bir ücret karşılığında kullanabileceğini ilettiği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu
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