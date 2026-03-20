Altınordu, Yusuf Şimşek’le yükselişe geçti

Altınordu, Yusuf Şimşek’in göreve gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligde kalma yolunda kritik sonuçlara imza attı.

Altınordu, Yusuf Şimşek’le yükselişe geçti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı ilk 15 maçta galibiyet alamayan İzmir temsilcisi, bu süreçte teknik direktör Namet Ateş ile yollarını ayırarak göreve Ender Traş’ı getirdi.

Altınordu, Yusuf Şimşek’le yükselişe geçti 1

Ancak Traş yönetiminde de aradığı çıkışı yakalayamayan kırmızı-lacivertliler, geçtiğimiz ay bir kez daha değişikliğe giderek takımın başına Yusuf Şimşek’i getirdi.

YUSUF ŞİMŞEK ETKİSİ!

Altınordu, Yusuf Şimşek’le yükselişe geçti 2

Yusuf Şimşek yönetiminde toparlanma sinyalleri veren Altınordu, deneyimli teknik adamla çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak kritik puanlar topladı. Böylece puanını 19’a yükselten İzmir ekibi, 17. sıraya kadar tırmanmayı başardı. Bu süreçte Altınordu, düşme hattının hemen üzerindeki Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkını da 4’e indirdi.

Altınordu, Yusuf Şimşek’le yükselişe geçti 1

İzmir temsilcisi, 25 Mart Çarşamba günü sahasında ağırlayacağı Kastamonuspor’u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi ve ligde kalma umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
