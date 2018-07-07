SPOR

Altınordu, zammı beğenmeyen Kerim Avcı'yı satış listesine koydu!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 07.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Kerim Avcı krizi yaşanıyor. Altınordu Kulübü, Twitter hesabından ücretine yapılan zammı beğenmeyen Kerim Avcı'nın satış listesine konulduğunu açıkladı.

Altınordu, zammı beğenmeyen Kerim Avcı'yı satış listesine koydu!

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kerim Avcı'nın 700 bin liralık sözleşme bedelinde artış istediği ve 100 bin liralık zammı kabul etmediği belirtildi. Futbolcunun satış listesine konulduğu kaydedildi.

Altınordu

2016-2017 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerim Avcı, İzmir ekibinde 30 maçta 16 gole imza atmıştı.

kerim avcı


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Anahtar Kelimeler:
altınordu Kerim Avcı

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