Altınordu, zammı beğenmeyen Kerim Avcı'yı satış listesine koydu!

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kerim Avcı'nın 700 bin liralık sözleşme bedelinde artış istediği ve 100 bin liralık zammı kabul etmediği belirtildi. Futbolcunun satış listesine konulduğu kaydedildi.
2016-2017 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerim Avcı, İzmir ekibinde 30 maçta 16 gole imza atmıştı.
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