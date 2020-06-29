Altınordu’da alt ve üst yapıda değişim sürüyor

Altınordu Belediyesi tarafından kentin alt ve üst yapısını geliştirme çalışmaları sürüyor.

Altınordu Belediyesi alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdi. Şehrin farklı noktalarında yürütülen çalışmalara, toplu konut alanlarının gün geçtikçe arttığı Karşıyaka Mahallesi de eklendi. Geçtiğimiz aylarda Düz Mahalle, Şirinevler, Karapınar yeni sanayi sitesi ve Yeni Mahalle eski sanayi sitesi bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile yılların akut sorununu çözüme kavuşturan belediye ekipleri, alanda başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmaları ise devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi’nde toplu konut ve yaşam alanlarının bulunduğu ve aşırı yağışlarda olumsuzlukların yaşandığı 973, 974, 976 ve 978’inci sokaklarda alt yapı ve üst yapı çalışması başlattı. Bölgede yapılacak çalışma ile alt yapı sil baştan yenilenecek, yağmur suyu hatlarında yetersiz ve kullanım ömrünü tamamlamış borular yerine kullanım ömrü uzun koruge borular döşenecek. Yağmur suyu alt yapısının tamamlanmasının ardından başlayacak üst yapı çalışmasıyla da bölge sıcak asfalta kavuşacak.

