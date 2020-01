Altınordu’da alt yapıya neşter

Altınordu Belediyesi, Karapınar Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde yağmur sonrası su birikintilerinin yaşandığı alanlarda alt yapı çalışması başlattı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in yerinde takip ettiği çalışmalarla esnafın yüzü güldü.

‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik’ anlayışı ile çalışmalarını yürüten Altınordu Belediyesi şehrin alt yapısına modern dokunuşlarını sürdürüyor. Düz Mahalle ve Şirinevler Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede yağmur sonrası yaşanan sıkıntıları gündemine alan Altınordu Belediyesi bu alanlarda daha önceki günlerde yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini kazandı.

Birçok esnafın mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan alt yapı çalışmaları hakkında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini söyledi. Bütün şehir eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Tören, “ ’İnsana hizmet ve hürmet eden belediyecilik’ düsturu, ’vizyonu dünya kenti Altınordu’ hedefi ile merkezde ve kırsalda ’bütün şehir eşit hizmet’ ilkemiz doğrultusunda, alt yapı ve üst yapı hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Şehri yönetmenin ve şehre yön vermenin hem akıl hem gönül işi olduğunu da çok iyi biliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin uhdesinde şehrimizi ulaşımdan alt yapıya, sanat yapılarından çevre düzenlemesine her alanda daha ileriye taşımak için hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu şehirdeki her bir yürek bize emanet. Bu doğrultuda tüm hemşehrilerimizin her alanda refahı ve mutluluğu için çalışmaya durmaksızın devam edeceğiz” dedi.