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Altınordu'da burun kemiğinde kırık bulunan Ali Emre, maske ile oynayabilecek

22.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu'da burun kemiğinde kırık bulunan Ali Emre, maske ile oynayabilecek

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında burnuna aldığı darbenin ardından burun kemiğinde kırık tespit edilen kaleci Ali Emre Yanar'ın karbon maske ile forma giyebileceği bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Ali Emre Yanar'ın burnundaki kırığın manipülasyon ile yerine oturtulduğu ve burun korsesi ile sabitlendiği belirtildi. Ali Emre Yanar'ın karbon maske ile antrenman ve müsabakalarda görev alabileceği kaydedildi.

Öte yandan sol aşil tendondaki ağrısı nedeniyle tedavisi süren Recep Aydın'ın takım antrenmanlarına kademeli olarak katılmaya başladığı, sol ayak bileğinde ağrısı bulunan Ali Dere'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Sol diz ön çapraz bağ ameliyatı olan Altar Han Hidayetoğlu’nun tedavi ve rehabilitasyon programının sürdüğü ifade edildi.

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