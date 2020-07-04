Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu'nun ayağında kırık tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun, Bursaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçta sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Kulüp yetkililerden alınan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçta girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kırdaroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tetkiklerde, 19 yaşındaki oyuncunun sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. Batuhan Kırdaroğlu'nun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu arada, pozisyonda Kırdaroğlu'nun iki mücadeleye girdiği Bursasporlu Tayfur Bingöl de hastaneye giderek genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karşılaşmanın 50'nci dakikasında orta alandaki mücadelede Bursasporlu Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle Batuhan Kırdaroğlu yerde kalmış, hakem Koray Gençerler pozisyona kırmızı kart vermişti. Batuhan, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, sahadaki iki takımın da futbolcuları üzüntü yaşamıştı.

- Bursaspor'dan geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulubü, sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Hiçbir sonuç, insan sağlığından önemli değildir. Sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen Batuhan Kırdaroğlu'na ve Altınordu camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Batuhan Kırdaroğlu'nun en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

