YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu'nun ayağında kırık tespit edildi

Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu'nun ayağında kırık tespit edildi

BURSA HABERLERİ  | 04.07.2020 22:53 | Son Güncelleme

Bursaspor maçında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Batuhan Kırdaroğlu'nun sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun, Bursaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçta sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Kulüp yetkililerden alınan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçta girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kırdaroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tetkiklerde, 19 yaşındaki oyuncunun sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildi. Batuhan Kırdaroğlu'nun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu arada, pozisyonda Kırdaroğlu'nun iki mücadeleye girdiği Bursasporlu Tayfur Bingöl de hastaneye giderek genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karşılaşmanın 50'nci dakikasında orta alandaki mücadelede Bursasporlu Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle Batuhan Kırdaroğlu yerde kalmış, hakem Koray Gençerler pozisyona kırmızı kart vermişti. Batuhan, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, sahadaki iki takımın da futbolcuları üzüntü yaşamıştı.

- Bursaspor'dan geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulubü, sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Açıklamada, "Hiçbir sonuç, insan sağlığından önemli değildir. Sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen Batuhan Kırdaroğlu'na ve Altınordu camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Batuhan Kırdaroğlu'nun en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

(özel Haber) Uludağ’ın Zirvesi’nden İstanbul’u Seyrettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.