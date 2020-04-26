Altınordulu Kemal Rüzgar sakatlıklar yıldıramadı

Geçen sezon Almanya 4'üncü Lig ekibi Viktoria Köln'den transfer edilen Kemal, İzmir temsilcisindeki ilk yılında çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olup sezonu kapattı. Bu sezon tam iyileşmişken ağrılarının sürmesi üzerine ikinci menisküs operasyonu geçiren 24 yaşındaki santrfor, kısa sürede tekrar iyileşip gollerini sıralamaya devam etti.
Altınordu formasıyla iki sezonda sadece 26 maçta görev alarak 11 gol atmayı başaran Kemal Rüzgar, "Koronaya selam, gollere devam" mesajı verdi. Koronavirüs salgını yüzünden gelen seyahat kısıtlaması nedeniyle Ordu'da akrabalarının yanında kalan gurbetçi golcü, "Çok şükür sakatlıkları artık geride bıraktım. Lig başlar başlamaz gollerime kaldığım yerden devam edeceğim. Altınordu'ya hızlı bir şekilde adapte olmam bu süreci hızlandırdı. Burası güzel bir aile. Altınordu'ya gelen her oyuncunun çıkış yakalayıp transfer olmasının en önemli nedeni de bu yapı" diye konuştu.
(DHA)
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