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Altınordulu Yusuf Yalçın Arslan: "Arkadaşlığımız çok iyi seviyede"

12.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordulu Yusuf Yalçın Arslan: "Arkadaşlığımız çok iyi seviyede"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun savunma oyuncularından Yusuf Yalçın Arslan, takım içinde arkadaşlıklarının üst seviyede olduğunu belirterek, sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak istediklerini bildirdi.

Yusuf Yalçın Arslan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kamp sürecinin gayet verimli geçtiğini belirtti.

Geçen sezonun son 10 haftasını çok güzel bir şekilde geçtiklerini aktaran Yusuf Yalçın Arslan, şunları kaydetti:

"Bu sene de hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ama bunun için de hem teknik hem taktik anlamda çok çalışmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Arkadaşlığımız çok iyi seviyede. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Elimizden geleni yapacağız."

Şeref Özcan da yeni sezon hazırlıklarının olması gerektiği gibi çok yoğun geçtiğini ifade etti.

İyi bir takım olduklarını belirten Şeref Özcan, "Maç maç bakacağız ve her maçı kazanmak için çıkacağız. İnşallah sezonu en iyi şekilde bitiririz. Şampiyonluğu herkes istiyor. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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