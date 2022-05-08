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Altınordu'nun eski başkanlarından Turgut Koyuncuoğlu vefat etti

08.05.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu'nun eski başkanlarından Turgut Koyuncuoğlu vefat etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Altınordu'nun eski başkanlarından Turgut Koyuncuoğlu hayatını kaybetti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1960-1962 yılları arasında kulübümüzde başkanlık görevinde bulunan duayen iş insanı ve Hindistan Fahri Konsolosu Turgut Koyuncuoğlu, 93 yaşında hayata özlerini yumdu. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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