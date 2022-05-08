Altınordu'nun eski başkanlarından Turgut Koyuncuoğlu vefat etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Altınordu'nun eski başkanlarından Turgut Koyuncuoğlu hayatını kaybetti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1960-1962 yılları arasında kulübümüzde başkanlık görevinde bulunan duayen iş insanı ve Hindistan Fahri Konsolosu Turgut Koyuncuoğlu, 93 yaşında hayata özlerini yumdu. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz