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Altınova’da bayramlaşma

YALOVA HABERLERİ  | 02.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Yalova Altınova ilçe bayramlaşması, Covid-19 salgını tedbirlerine uyularak Altınova Belediye binası önünde gerçekleştirildi.Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yalova Altınova ilçe bayramlaşması, Covid-19 salgını tedbirlerine uyularak Altınova Belediye binası önünde gerçekleştirildi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma törenine; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, AK Parti Altınova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özkan Tekin, AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri, muhtarlar, belediye personeli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Serhat Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
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Cinarcik
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