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Altınova’da karla mücadele devam ediyor

20.01.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Altınova’nın yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Altınova Belediyesi ekipleri tarafından yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.Yurt genelindeki yoğun kar yağışının Altınova’da da etkili olmasıyla birlikte Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 esasına göre karla mücadelede çalışması yapıyor.Altınova Belediyesi Garaj Amirliği ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Altınova’nın yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Altınova Belediyesi ekipleri tarafından yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.
Yurt genelindeki yoğun kar yağışının Altınova’da da etkili olmasıyla birlikte Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliğine bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 esasına göre karla mücadelede çalışması yapıyor.
Altınova Belediyesi Garaj Amirliği ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve köylerde etkisini gösteren kar yağışının ardından ekipler, ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için yolları açarak, tuzlama çalışmalarını gerçekleştirdi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için belediye olarak üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık” dedi.
Öte yandan Altınova Belediyesi Su İşleri yetkililer, etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklığı ile birlikte özelikle açık ortamda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Su sayaçlarının donmaması, bozulmaması ya da patlamaması için, sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması, sayacın bulunduğu yerde varsa kırık camların yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca, sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Alınan önlemlere rağmen su sayacı donmuş ise üzerine kesinlikle sıcak su dökülmemeli ve herhangi bir şekilde ısıtılmamalıdır.

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