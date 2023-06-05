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Altınova'da kazılarla ortaya çıkan eserler açık hava deniz fenerleri müzesinde sergilenecek

05.06.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınova'daki Hersek Lagününde deniz fenerleri müzesi kurulacak.

Dünyada antik ve yakın çağlara ait iki deniz fenerinin bir arada keşfedildiği yer olan Altınova'da Osmanlı dönemine ait Deniz Feneri’nin restorasyonu tamamlandı.

Fenerin yanında deniz suları altında keşfedilen 2 bin yıllık Roma dönemine ait diğer deniz feneri de gün yüzüne çıkarıldı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oral, bölgenin açık hava deniz fenerleri müzesi olacağını, kazılarda ortaya çıkan eserlerin burada sergileneceğini ifade etti.

Restorasyon ve kazı çalışmalarını inceleyen Oral, "Antik Çağ'dan Osmanlı’ya deniz fenerleriyle ilgili tarihi bir yolculuk, tarihe dokunduğunuz ve keşfedeceğiniz önemli bir merkez olacak. Ayrıca dünyanın ünlü deniz fenerlerinin replikalarının yanı sıra sosyal tesislerin yer alacağı bir yer olacak." diye konuştu.

Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey de Altınova'da geçmişten günümüze kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek, "Altınova ilçemizde geçmişten günümüze kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunmasıyla ilgili olarak, bu dokuların yaşamın içerisine girerek, korunarak kullanılmasını amaçlayan bir proje yürütüyoruz şu anda." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları Başkanı Dr. Serkan Gündüz ise 2022 kazı çalışmalarının kara etabının Helenapolis Antik Kenti’nin limanında bulunan deniz feneri yapısında gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Genç Roma erken Bizans dönemine tarihlendiğini düşündüğümüz bir yapıdır. Hemen arkasında bulunan 1863 Osmanlı deniz feneri yapısıyla kompleks olarak durmaktadır. Bölge deniz fenerlerinin tarihsel olarak Roma’dan günümüze kadar gelişimini göstermesi açısından oldukça önemlidir."

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