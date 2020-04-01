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Altınova’da semt pazarı geçici olarak kapatıldı

YALOVA HABERLERİ  | 01.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Yalova Altınova’da, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarının faaliyetlerini geçici olarak durduruldu.İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gereği, ikinci bir emre kadar semt pazarlarının faaliyetlerine geçici olarak son verildiği açıklandı.

Altınova’da semt pazarı geçici olarak kapatıldı

Yalova Altınova’da, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarının faaliyetlerini geçici olarak durduruldu.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gereği, ikinci bir emre kadar semt pazarlarının faaliyetlerine geçici olarak son verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, vatandaşların kalabalık bir şekilde bir arada bulundukları halk pazarının kovid-19 salgınına karşı geçici süreliğine kapatılmasının uygun görüldüğü, toplum sağlığı için bu durumun gerekli olduğu ve herkesin kalabalık alanlardan uzak durması gerektiğini ifade edildi.

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