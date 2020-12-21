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Altıntaş, Süt İşletmeleri’nde incelemelerde bulundu

KARS HABERLERİ  | 21.12.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kars Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, kentte bulunan Süt İşletmeleri’nde bir takım incelemelerde bulundu.Altıntaş, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çiğ Süt Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisini ziyaret ederek sektörle ilgili bilgi alış verişinde bulundu.Altıntaş, sektörün sorunlarını bildiklerini dile getirerek, sorunların çözümü noktasında gerekli olan adımların atılmaya başlandığını belirtti.İbrahim Altıntaş, kış aylarında sorun yaşanan kaliteli çiğ süt arzının artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını kaydetti.Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan süt işletmelerini gezdi.

Kars Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, kentte bulunan Süt İşletmeleri’nde bir takım incelemelerde bulundu.
Altıntaş, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çiğ Süt Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisini ziyaret ederek sektörle ilgili bilgi alış verişinde bulundu.
Altıntaş, sektörün sorunlarını bildiklerini dile getirerek, sorunların çözümü noktasında gerekli olan adımların atılmaya başlandığını belirtti.
İbrahim Altıntaş, kış aylarında sorun yaşanan kaliteli çiğ süt arzının artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan süt işletmelerini gezdi. İşletme sahiplerinin sorunlarını dinledi.

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