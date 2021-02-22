YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş Zafer OSB’de altyapı çalışmaları

Altıntaş Zafer OSB’de altyapı çalışmaları

22.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altıntaş Zafer OSB’de doğal gaz ve enerji nakil hattı çalışmalarının ardından altyapı çalışmalarına başlandığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Zafer Organize Sanayi bölgesine ziyarette bulunduk.

Altıntaş Zafer OSB’de doğal gaz ve enerji nakil hattı çalışmalarının ardından altyapı çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Zafer Organize Sanayi bölgesine ziyarette bulunduk. Enrerji nakil hattı ve doğal gaz hattının tamamlanmasının ardından bu gün itibariyle altyapı (Yol, kanalizasyon, atık su, yağmur suyu ve Telekom alt yapısı) çalışmalarına başlanmıştır. İlgili firmaya kolaylıklar diliyoruz. Yardımlarından dolayı, başta, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere, Kütahya Valimiz Ali Çelik, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, İl Genel meclisi Başkanımız, Musa Yılmaz, Genel Sekreterimiz Murat Koyak ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
13:19
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

"Karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmayan"

"Karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmayan"

Köyde kan bağışı kampanyası

Köyde kan bağışı kampanyası

Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

287 nüfuslu köy için su arama çalışmaları başlatıldı

287 nüfuslu köy için su arama çalışmaları başlatıldı

Polisten ’Çakarlı araç’ denetimi

Polisten ’Çakarlı araç’ denetimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.