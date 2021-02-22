Altıntaş Zafer OSB’de altyapı çalışmaları

Altıntaş Zafer OSB’de doğal gaz ve enerji nakil hattı çalışmalarının ardından altyapı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Zafer Organize Sanayi bölgesine ziyarette bulunduk. Enrerji nakil hattı ve doğal gaz hattının tamamlanmasının ardından bu gün itibariyle altyapı (Yol, kanalizasyon, atık su, yağmur suyu ve Telekom alt yapısı) çalışmalarına başlanmıştır. İlgili firmaya kolaylıklar diliyoruz. Yardımlarından dolayı, başta, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere, Kütahya Valimiz Ali Çelik, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, İl Genel meclisi Başkanımız, Musa Yılmaz, Genel Sekreterimiz Murat Koyak ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

