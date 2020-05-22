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Altıntaş’ta ağaçlandırma çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.05.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Belediye tarafından TOKİ konutları yolunda ağaçlandırma çalışmalarına başlandığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz TOKİ konutları yolunda boylu sedir, selvi ve çam ağaçları dikildi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Belediye tarafından TOKİ konutları yolunda ağaçlandırma çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz TOKİ konutları yolunda boylu sedir, selvi ve çam ağaçları dikildi. Önümüzdeki günlerde aynı yerde kaldırım ve yol çalışmaları yapımına başlayacağız. Vatandaşlarımızı tozdan ve çamurdan kurtaracağız. Altıntaş ilçemizin yeşillendirilmesi ve temiz bir çevre için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ağaçları kendi imkanlarımızla yetiştiriyor ve gerekli gördüğümüz yerlere dikiyoruz’’ diye konuştu.

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