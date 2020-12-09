Altıntaş’ta alternatif buğday üretimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde demonstrasyon çalışmaları kapsamında iki üreticiye ’’Taner ve Bozkır’’ ekmeklik buğday tohumları ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim edildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ’’Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen "Taner" isimli buğday, yüzde 15 verim artışı ve yüksek kalitesiyle bölgede üreticilerimizin kazanımına katkı sağlayacaktır. Ayrıca Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzeri yörelerin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına tavsiye edilen ’’Bozkır’’ buğdayının ekimi yapılacaktır. Alınacak sonuçlara göre hasat sonrası üretim konusunda değerlendirme yapılacak’’ ifadelerine yer verildi.



