YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Altıntaş’ta çevre yolu aydınlatma çalışmaları

Altıntaş’ta çevre yolu aydınlatma çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aydınlatma çalışmaları yapıldığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Fen işleri Müdürü ile birlikte çevre yolu refüj aydınlatması çalışmalarını yerinde inceledik.

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aydınlatma çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Fen işleri Müdürü ile birlikte çevre yolu refüj aydınlatması çalışmalarını yerinde inceledik. Halkımızın rahatı ve ilçe girişimize güzel bir görünüm kazandırılması için çalışmalarımızı kısa sürede bitireceğiz. Ayrıca çevre yolunda aydınlatma çalışmaları bitirildikten sonra peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarınıda başlatacağız’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulunduNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Şanlıurfa’da uyuşturucuya savaş açıldı

Şanlıurfa’da uyuşturucuya savaş açıldı

Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
13:15
İkindi
16:32
Akşam
19:09
Yatsı
20:25

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Kütahya Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.