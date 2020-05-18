YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Altınyıldız Classics mağazalarını açmaya başladı

Altınyıldız Classics mağazalarını açmaya başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Altınyıldız Classics mağazalarını açmaya başladı

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart'ta kapattığı mağazalarını, yüksek hijyen kurallarıyla açmaya başladı.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, normalleşme süreci kapsamında mağazalarını kontrollü ve kademeli olarak açmaya başlayan marka, oluşturduğu plan çerçevesinde önlemlerini alarak standart hijyen önlemlerine yeni teknolojileri de dahil etti.

Alınan hijyen önlemleri kapsamında giriş ve çıkışlarda dezenfektan kullanımı, düzenli ve sık aralıklarla mağaza dezenfeksiyonu, girişlerde eldiven dağıtımı, sosyal mesafeli satış, denenen ürünlerde yüksek sıcaklıkta buharlı ütüleme, ürün hijyen alanlarında 24 saat ürün sterilizasyonu, kabin dezenfeksiyonu ve güvenli ödeme seçenekleri bulunuyor.

Normalleşme kapsamında açılan Altınyıldız Classics mağazaları arasında İstanbul Viaport AVM, İstanbul Eminönü Legacy Ottoman Hotel, İstanbul Laleli Toptan, İstanbul Viaport Marina, Ankara Gimart Outlet, Ankara Gölbaşı Park AVM, İzmir Çiğli AOSB, Balıkesir Edremit Novada AVM, Muğla Fethiye Cadde, Şanlıurfa Novada Park, Tekirdağ Çerkezköy OSB yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:05

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mahmeme Emniyete Soracak: Dev-Lis Örgüt Mü?

Mahmeme Emniyete Soracak: Dev-Lis Örgüt Mü?

İstanbul'daki cinayetlerde yeni iddia

İstanbul'daki cinayetlerde yeni iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.