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Altunkaya’ya bir ödül daha

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.12.2020 16:52 | Son Güncelleme

Gaziantep’in gururu haline gelen, Altunkaya Grup 2019 yılında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 firma arasına girdi.GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in gururu haline gelen Altunkaya Şirketler Grubu’nu ziyaret ederek, ihracatın yıldızı ödülünü verdi.

Altunkaya’ya bir ödül daha

Gaziantep’in gururu haline gelen, Altunkaya Grup 2019 yılında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 firma arasına girdi.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in gururu haline gelen Altunkaya Şirketler Grubu’nu ziyaret ederek, ihracatın yıldızı ödülünü verdi. GAİB Koordinatörü Fikret Kileci ihracatın yıldızları firma ziyaretleri kapsamında firmaların ödüllerini vermeye devam ediyor. Ziyaret kapsamında, Altunkaya Grup’u ziyaret eden Başkan Kileci, 2019 yılında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 100 firma arasına giren Altunkaya Grup’a ödülünü takdim etti. Ödülü Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve şirket temsilcisi İzzettin Özel aldı. Ülke ekonomine katkı sundukları için mutlu olduklarını belirten Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ödül almak kadar, ülkeye hizmet etmenin ülke ekonomisine katma değer sağlamanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Altunkaya, önümüzdeki süreçte daha çok üretmek, daha çok çalışmak ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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