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Altyapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından yürütülen altyapı güçlendirme hamleleri devam ediyor.Her gün şehrin farklı bir köşesinde altyapı çalışmaları yapan ASKİM, kış aylarında meydana gelebilecek su baskınlarını önlemek amacıyla, sıkıntılı noktaların altyapı şebekesini güçlendiriyor.

Altyapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından yürütülen altyapı güçlendirme hamleleri devam ediyor.
Her gün şehrin farklı bir köşesinde altyapı çalışmaları yapan ASKİM, kış aylarında meydana gelebilecek su baskınlarını önlemek amacıyla, sıkıntılı noktaların altyapı şebekesini güçlendiriyor. Konuyla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, “Kış mevsiminde aşırı yağışlardan dolayı yaşanması muhtemel sel baskınlarının önüne geçmek için, belirlenen sıkıntılı noktaların altyapı şebekesini güçlendiriyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı şehir genelinde yapıyoruz. Amacımız, yağışlı günlerde vatandaşlarımız sorun yaşamsın” diye konuştu.

Altyapı güçlendirme çalışmaları devam ediyor

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