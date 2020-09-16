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Altyapıda asfalt çalışması başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 16.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından başta şehir merkezi olmak üzere Hürriyet ve Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarında asfaltlama çalışmaları başladı.Bilecik’in altyapı sorununu kökten çözecek olan çalışmalar kapsamında şehir merkezinde asfaltlama işi başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından başta şehir merkezi olmak üzere Hürriyet ve Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarında asfaltlama çalışmaları başladı.
Bilecik’in altyapı sorununu kökten çözecek olan çalışmalar kapsamında şehir merkezinde asfaltlama işi başladı. Şehir merkezindeki Vakıfbank önünde başlayan çalışmalar, şehir merkezi ve Hürriyet Mahallesindeki Kapalı Pazar ve Bahçelievler Mahallesindeki Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde devam edecek.
Esnaftan Başkan Şahin’e teşekkür
Belediye Başkanı Semih Şahin’in ‘’Sabrettiğimize Değecek’’ düşüncesi ile başlattığı çalışmalar ile başta şehir merkezindeki esnaf olmak üzere diğer alanlardaki iş yeri sahipleri, çalışmaların sona yaklaşmasından duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin’e teşekkür etti.
Çalışmaların tamamlanması ile birlikte meydana gelen toz ve görüntü kirliliği de ortadan kaldırılmış olacak.

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