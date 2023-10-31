Alucra’daki arı ölümleri inceleniyor

Alucra ilçesine bağlı köylerde arı yetiştiriciliği yapan üreticilerin yaşadığı arı ölümlerinin araştırılması için Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılarak açıklama yapıldı.

Arılı kovanları bulunan üreticilerin desteklenmesi ve kovan güncellenmesi esnasında karşılaşılan ölümlü arı kovanları, yetkililer tarafından incelenirken, Alucra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Alucra’da kayıtlı bulunan 6 bin 530 adet arılı kovanın 2 bin’inde yapılan incelemeler sonucunda ilçedeki hemen hemen tüm köylerde arı ölüm vakaları meydana geldiği tespit edilmiştir. Mevsim şartlarının dengesiz ilerlemesi, kurak ve sıcak havalar gibi mevsimsel değişiklikler nedeniyle arılarda "Varroa Hastalığı" tespit edilmiş olup ölüm sebeplerinin bu hastalıktan kaynaklandığı görülmüştür” denildi.

Yapılan açıklamada, Varroa Hastalığı hakkında da bilgi verilirken “Arılarda kanat ve bacaklarda deformasyon, kısa bacaklılık gibi vücut anormallikleri ve yetişkin arılarda verim düşüklüğüne neden olan, hatta kovanın tamamen sönmesine de sebep olabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Bir kovandan diğer kovana kolayca bulaşabilecek bu önemli hastalığa karşı önlem alınması gerekmektedir. İlçemiz genelindeki arı ölüm oranları şuan yüzde 30 civarında seyretmektedir. Konuyla ilgili tedbirler ve çalışmalar sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

