SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Alvaro Morata'nın küçük sırrı ortaya çıktı! Hemen adapte olmasının sebebi belli oldu...

Alvaro Morata'nın küçük sırrı ortaya çıktı! Hemen adapte olmasının sebebi belli oldu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.03.2025 07:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’a çabuk adapte olan İspanyol futbolcu ana dili dışında İtalyanca ve İngilizce’yi de konuşabilmesi nedeniyle takımın birçoğuyla diyalog kurabildi ve hiç zorlanmadan Galatasaray'a alıştı. Eşi Campello da son röportajında, Türkiye’deki memnuniyetini dile getirdi.

Alvaro Morata'nın küçük sırrı ortaya çıktı! Hemen adapte olmasının sebebi belli oldu...
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın devre arasında Milan’dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, takıma çabuk ayak uydurdu. Antalyaspor maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan 32 yaşındaki santrfor, Cim Bom’da 6 maçta 4 gole direkt etki etti.

TAKIM İÇİNDE 3 DİLDE ANLAŞABİLİYOR

2

Bugüne dek sadece İtalya, İspanya ve İngiltere’de top koşturan deneyimli forvetin ilk kez Avrupa’nın büyük liglerinin dışına çıkıyor olması, Türkiye’ye uyum sağlayıp sağlamayacağı konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Ne var ki Morata, beklenenden kısa sürede uyum sağlayarak Cim Bom’da yüreklere su serpti. Hem takım arkadaşlarının kendisine yakın ilgisi hem de takım içinde İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca anlaşabildiği çok sayıda isim olması, uyum sürecini hızlandıran faktörler olarak öne çıktı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

3

Sarı-kırmızılı takımdaki performansı ülkesinde de geçer not alan yıldız futbolcu, İspanya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Morata gibi Alice Campello da, yeni bir ülkede yeni bir maceraya atılmanın riskini, eşi gibi omuzlayan bir diğer isimdi. Campello, Hola dergisine verdiği röportajda, yeni hayatlarının kendilerine iyi geldiğini belirterek, “İstanbul’da mesafeler çok uzun olmasına rağmen bizim zamanımızın geçtiği mesafeler yakın. Herkesin oldukça ilgili, nazik ve yardımsever olmasından etkilendim. İspanyol ve İtalyanlar’dan farklı kültürleri var ama saygılı ve çok şefkatliler” sözleriyle memnuniyetini ifade etti.

Canlı Skor

Jose Mourinho isyan etti! Maximin için şok sözler...Jose Mourinho isyan etti! Maximin için şok sözler...
Mert Hakan'dan tek cümlelik açıklama!Mert Hakan'dan tek cümlelik açıklama!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Alvaro Morata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Yeşilçam'ın kötü adamı vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

Yeşilçam'ın kötü adamı vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

Kadıköy'de maç bitti ortalık bir anda karıştı!

Kadıköy'de maç bitti ortalık bir anda karıştı!

Jose Mourinho isyan etti! Maximin için şok sözler...

Jose Mourinho isyan etti! Maximin için şok sözler...

Mert Hakan'dan tek cümlelik açıklama!

Mert Hakan'dan tek cümlelik açıklama!

Derbi öncesi çok kötü haber! En az 2 ay yok...

Derbi öncesi çok kötü haber! En az 2 ay yok...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.