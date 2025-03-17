Alvaro Morata'nın küçük sırrı ortaya çıktı! Hemen adapte olmasının sebebi belli oldu...

Galatasaray’ın devre arasında Milan’dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, takıma çabuk ayak uydurdu. Antalyaspor maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan 32 yaşındaki santrfor, Cim Bom’da 6 maçta 4 gole direkt etki etti.

TAKIM İÇİNDE 3 DİLDE ANLAŞABİLİYOR

Bugüne dek sadece İtalya, İspanya ve İngiltere’de top koşturan deneyimli forvetin ilk kez Avrupa’nın büyük liglerinin dışına çıkıyor olması, Türkiye’ye uyum sağlayıp sağlamayacağı konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Ne var ki Morata, beklenenden kısa sürede uyum sağlayarak Cim Bom’da yüreklere su serpti. Hem takım arkadaşlarının kendisine yakın ilgisi hem de takım içinde İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca anlaşabildiği çok sayıda isim olması, uyum sürecini hızlandıran faktörler olarak öne çıktı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Sarı-kırmızılı takımdaki performansı ülkesinde de geçer not alan yıldız futbolcu, İspanya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Morata gibi Alice Campello da, yeni bir ülkede yeni bir maceraya atılmanın riskini, eşi gibi omuzlayan bir diğer isimdi. Campello, Hola dergisine verdiği röportajda, yeni hayatlarının kendilerine iyi geldiğini belirterek, “İstanbul’da mesafeler çok uzun olmasına rağmen bizim zamanımızın geçtiği mesafeler yakın. Herkesin oldukça ilgili, nazik ve yardımsever olmasından etkilendim. İspanyol ve İtalyanlar’dan farklı kültürleri var ama saygılı ve çok şefkatliler” sözleriyle memnuniyetini ifade etti.