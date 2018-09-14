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Alvaro Negredo Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2018 07:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta, İspanyol yıldız Alvaro Negredo'nun akıbeti belli oldu. 33 yaşındaki forvet Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'dan gelen yıllık 7 milyon Euro tutarındaki maaş teklifini kabul etmedi ve siyah beyazlı ekipte kalmaya karar verdi.

Alvaro Negredo Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti!

Beşıktaş, Alvaro Negredo için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr ile 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmış, yıllık 7 milyon Euro teklife rağmen kararsızlık yaşayan Negredo, düşünmek için süre istemişti.

Siyah-beyazlı kulüpten sezon başına 4 milyon 350 bin Euro garanti para alan İspanyol forvetin, ailesi ile bir durum değerlendirmesi yaptığı ve Al Nasr'ın önerisini, "İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutluyum. Kariyerimi Beşiktaş'ta sürdürmek istiyorum" sözleriyle geri çevirdiği öğrenildi.

Bu duruma en çok sevinen isim ise, "Negredo takımda en uyumlu olduğum oyuncu" diyen teknik direktör Şenol Güneş oldu.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Alvaro Negredo al nasr

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Alvaro Negredo Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti!

Alvaro Negredo Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alvaro'nun frontal lobu zarar görmül olmalı. Yıllık 7M € cash para reddedilir mi ? El insaf Gofredo.
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