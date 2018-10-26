Negredo maça damga vurdu

Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde Alvaro Negredo'nun formasını giydiği Al-Nasr, Al-Wahda'yı konuk etti. Al-Nasr sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Negredo 90+7'de attığı golle takımına puanı getirdi.
Mücadelede eski Beşiktaşlı Negredo, önce 59'da durumu 1-1'e getiren golü attı, ardından 90+7. dakikada skoru 2-2 yaptı. İspanyol forvet bu gollerle birlikte 5. maçında 5. golüne ulaştı.
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