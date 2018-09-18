Alvaro Negredo Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, sosyal medya hesabından siyah beyazlı kulübe veda etti.

İşte İspanyol forvetin açıklamaları;

"Bir yıl kadar önce Beşiktaş, bu renkler için mücadele etme ve hayatımda gördüğüm en tutkulu liglerden birisini tanıma şansını vererek bana inandı. Tüm bu süre boyunca, iyi günde ve kötü günde bu büyük ailenin bir parçası gibi hissettim. İyisiyle kötüsüyle hiç unutamayacağım çok yoğun geçen aylar oldu. Şimdi, zaman elveda diyip yeni bir maceraya başlama zamanı. Fakat öncelikle bu süreç boyunca yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Tüm Beşiktaş taraftarına bana destekleri için teşekkür ediyorum. Yönetime bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma daha iyi bir futbolcu olmamda yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. Sonuncusu ve en önemlisi tüm kulüp çalışanlarına görümeyen emekleri için teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunların hiçbirisi gerçekleşemezdi.

Buraya geldiğimden beri İstanbul’u siyah ve beyaz olarak biliyorum. Benim de bir tarafım hep öyle kalacak.

Teşekkürler.

Alvaro Negredo"

