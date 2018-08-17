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Alvaro Negredo Monaco ile sözleşme imzalamak üzere!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.08.2018 07:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta gönderilmesi planlanan isimlerden Alvaro Negredo için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. İspanyol basını, Negredo'nun Monaco ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu ve menajerinin, Beşiktaş'la sözleşmenin feshi konusunda görüştüğünü yazdı.

Alvaro Negredo Monaco ile sözleşme imzalamak üzere!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile oynadığı karşılaşmada 90+1'inci dakikada attığı golle takımını ipten alan Negredo için ülkesi İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

İspanya'nın önde gelen gazetelerindne AS İspanyol golcünün, Monaco ile sözleşme imzalamak olduğunu belirtti.

Negredo kahraman gibi veda ediyor başlığıyla verilen haberde, Negredo, takımdan gönderilmek istenmesine rağmen 90'ncı dakikalarda attığı golle Beşiktaş'ın elenmesini önledi. İspanyol forvet Monaco ile sözleşme imzalamak üzere" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Alvaro Negredo monaco

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