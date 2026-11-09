Devre arası elden kaçabilir! Galatasaray'ın yıldızın çok sürpriz talip

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan haftalarda topladığı 28 puanla liderliğini sürdürürken sarı-kırmızılı ekipte ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, transfer planlamasını sürdürürken takımdan ayrılabilecek yabancı futbolcularla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

SÜRPRİZ TALİP

Ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katmak isteyen Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A ekiplerinden Roma, sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'yı transfer listesine aldı.

DEVRE ARASINDA TEKLİF HAZIRLIĞI

Haberde, Roma'nın 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak konusunda istekli olduğu ve transfer için ara dönemde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı aktarıldı. İtalyan ekibinin Sara için resmi teklif sunmayı planladığı öne sürüldü.

2 GOL 6 ASİST

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Gabriel Sara, hücum katkısıyla da ön plana çıktı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla görev aldığı 15 resmi karşılaşmada 2 gol ve 6 asist üreterek toplam 8 gole doğrudan katkıda bulundu.