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Alvaro Negredo'ya Rayo Vallecano'nun talip olduğu iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kampa götürmediği Alvaro Negredo'ya La Liga ekibi Rayo Vallecano'nun talip olduğu belirtildi.

Alvaro Negredo'ya Rayo Vallecano'nun talip olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Alvaro Negredo'ya İspanya'dan talip çıktı.

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Negredo'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İspanyol ekibinin maaşında indirim beklentisi içerisinde olduğu belirtildi.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Alvaro Negredo rayo vallecano

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