Alvaro Negredo'ya Rayo Vallecano'nun talip olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Alvaro Negredo'ya İspanya'dan talip çıktı.

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Negredo'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İspanyol ekibinin maaşında indirim beklentisi içerisinde olduğu belirtildi.

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