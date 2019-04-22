Aman dikkat! Çayı bu şekilde içmek kansere neden oluyor

En çok çay tüketiminin yapıldığı ülkelerden biri Türkiye'de çayın yanlış kullanımı beraberinde ciddi sağlık problemlerini de getiriyor. Doğru tüketildiğinde birçok faydası bulunan çayın yanlış demlenmesi ve tüketilmesi yüzünden ciddi sağlık problemlerine neden olabileceğini kaydeden Manisalı diyetisyen Bengü Ünal çayın tüketimiyle ilgili dikkat edilmesi gerekli detayları ve yanlış yapılanları anlattı.

"Su kadar çok tüketiyoruz"

Çayın ülkemizde neredeyse su kadar çok tüketildiğinin altını çizen diyetisyen Ünal, "Çay ülkemizde çok tercih edilen vazgeçilmez içeceklerimizden birisi. Sudan sonra en çok içtiğimiz ikinci içecektir. Çaya şeker ilavesi yaparak ve aynı zamanda ürünlerle tüketilmesiyle beraber bazı zararları vardır. Şeker ilavesi yaptığımızda özellikle kalp damar rahatsızlığı, kilo alma, diyabet hatta baş ağrısı gibi birçok sağlık sorunuyla karşılaşmaktayız. Bunun yanı sıra öğünlerle birlikte aldığımızda ise demir emilimini azaltmaktadır. Çayın içerisinde bulunan tanen maddeleri besinlerle aldığımız demir emilimini azaltmaktadır. O yüzden öğünlerle birlikte almamakta fayda var. Besin tüketimini yaptıktan sonra en az 45 dakika bekledikten sonra çay içebilirsiniz. O zaman daha sağlıklı olacaktır. Bunun yanı sıra gün içerisinde aşırı çay tüketiminin de bir sakıncası var. Aşırı çay tüketimiyle beraber kişilerde uykusuzluk, kalp çarpıntısı, sinir bozukluğu, baş ağrısı gibi birçok durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden günde 4 bardaktan fazla çay içmemek gerekiyor. Eğer 4 bardaktan fazla çay içiyorsak bunu dengelemek için her içtiğimiz ekstra bir bardak çay için bir bardak su içmekte fayda var" dedi.