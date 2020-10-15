Aman dikkat! Haşladığınız yumurtalar grileşiyorsa...

Vitamin ve mineral kaynağı olan yumurta, mutfağın en sık kullanılan malzemelerinden biri. Birçok tarifte kendisine yer bulan yumurta, tek başına da pişirildiğinde son derece lezzetli olur. Kalori bakımından hafif olan haşlanmış yumurta kemik gelişimini destekler, protein takviyesi sağlar, demir eksikliğini giderir. Aynı zamanda tok tutma özelliği de bulunur.

Kaliteli protein kaynağı olan yumurta birden farklı aminoasite sahiptir. Yumurtayı doğru bir şekilde pişirdiğinizde ise vücuda anne sütü gibi fayda sağlar. Peki yumurta içinde bulunan vitamin, mineral, proteinleri doğru bir şekilde vücuda almak için nasıl tüketmeliyiz?

Sağlık deposu yumurtanın en doğru tüketimi rafadan pişirme yöntemidir. Fazla haşlanan yumurta doğal olmaktan çıkar ve sağlıklı içeriğini kaybeder. Uzun süre haşlanan yumurtanın sarısının çevresinde grileşme meydana gelir. Bu son derece tehlikelidir. Gereğinden fazla haşlanan yumurtada kansorejen bileşenler açığa çıkabilir. Sağlıklı bir yumurta tüketimi için haşlama süresini azaltın. Rafadan ya da en fazla kayısı kıvamında pişirebilirsiniz.



