Aman dikkat! Meğer bu yiyecekler yüzünden kilo alıyormuşuz...

Zayıflıktan şikayetçi olan kişiler her şeyi yeseler bile kilo alamayabilirler. Bu durumun metabolizma hızı, aktif yaşam tarzı, genetik, stres ve depresyon gibi sebepleri olabilir. Önemli olan şey sağlıksız gıdalar yiyerek kilo almak değil. Sağlıklı ve dengeli beslenerek vitamin ve mineral bakımından zengin olan gıdaları yemek gerekir. İşte size kilo almanızda yardımcı olacak süper besinler…

SÜT

Sütün kas kütlesi için yardımcı bir besin olduğu biliniyor. Süt içerik olarak çok iyi bir protein, yağ ve karbonhidrat kaynağı. Ayrıca kalsiyum bakımından zengin olduğu için çeşitli vitamin ve mineralleri de barındırıyor. Yemek yerken içecek olarak süt tercih edebilirsiniz. Egzersiz yapıyorsanız öncesinde veya sonrasında süt tüketebilirsiniz.

PİRİNÇ

Pirinç içerdiği karbonhidrat oranı ile kalorisi yüksek bir besin. Dolayısıyla bir porsiyon pirinç yediğinizde yüksek miktarda kalori ve karbonhidrat tüketmiş olursunuz. Özellikle iştah zayıflığı ve çabuk doyan kişilerin tercih edebileceği bir gıda. Yanında başka proteinlerle birlikte tüketildiğinde yeterli miktarda kalori almanızı sağlar.