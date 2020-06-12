Aman dikkat! Meğer bu yiyecekler yüzünden kilo alıyormuşuz...

Zayıflıktan şikayetçi olan kişiler her şeyi yeseler bile kilo alamayabilirler. Bu durumun metabolizma hızı, aktif yaşam tarzı, genetik, stres ve depresyon gibi sebepleri olabilir. Önemli olan şey sağlıksız gıdalar yiyerek kilo almak değil. Sağlıklı ve dengeli beslenerek vitamin ve mineral bakımından zengin olan gıdaları yemek gerekir. İşte size kilo almanızda yardımcı olacak süper besinler…
Sütün kas kütlesi için yardımcı bir besin olduğu biliniyor. Süt içerik olarak çok iyi bir protein, yağ ve karbonhidrat kaynağı. Ayrıca kalsiyum bakımından zengin olduğu için çeşitli vitamin ve mineralleri de barındırıyor. Yemek yerken içecek olarak süt tercih edebilirsiniz. Egzersiz yapıyorsanız öncesinde veya sonrasında süt tüketebilirsiniz.
Pirinç içerdiği karbonhidrat oranı ile kalorisi yüksek bir besin. Dolayısıyla bir porsiyon pirinç yediğinizde yüksek miktarda kalori ve karbonhidrat tüketmiş olursunuz. Özellikle iştah zayıflığı ve çabuk doyan kişilerin tercih edebileceği bir gıda. Yanında başka proteinlerle birlikte tüketildiğinde yeterli miktarda kalori almanızı sağlar.
Sadece bir avuç kuru yemişle bile protein ve yağ tüketmiş olursunuz. Çok kalorili oldukları için günde iki avuç kadar kuru yemiş tüketmek ihtiyacınız olan kaloriyi almanızı sağlar. Kuru yemişleri atıştırmalık olarak da tercih edebilirsiniz.
Kırmızı et kas yapan ve kilo aldıran muhteşem bir besin. İçerisinde kas dokusu yapabilecek temel aminoasit olan lösin bulunur. Ayrıca çok zengin bir keratin kaynağı. Yağlı et tüketirseniz daha fazla kalori alabilirsiniz.
Patates ve diğer nişasta içeren besinler hızlı kilo almanız için fazladan karbonhidrat ve kalori sağladığı gibi kas glikojen depolarınızı da artırır. Kinoa, mısır, yulaf, karabuğday, kabak, fasulye ve baklagiller nişasta kaynağı olarak tüketilebilir.
Somon ve diğer yağlı balıklar fazla miktarda protein ve sağlıklı yağ içerir. Bu sebeple muhteşem bir kilo alma kaynağı. Omega 3 yağ asitleri vücudunuzun direncini artırır. Kaliteli protein tükettiğiniz için kas kütleniz artar ve kilo alırsınız.
En sağlıklı kas yapıcı besinlerin arasında yumurtayı da sayabiliriz. İçinde yüksek miktarda kaliteli protein ve sağlıklı yağ bulunur. Günde üç adet yumurtayı bütün olarak tükettiğinizde kilo almanız kaçınılmaz olur.
Sağlıklı ve pratik bir besin olan yoğurt tam bir protein, karbonhidrat ve yağ kaynağı. İsterseniz sade olarak isterseniz çeşitli meyvelerle karıştırarak gün içinde tüketebilirsiniz.
Kakao oranı en az %70 olan bitter çikolata, yüksek kalorili gıdalar arasında. Böylelikle pratik bir şekilde fazla kalori alabilirsiniz. Lif, magnezyum ve antioksidanlar gibi sağlıklı bir içeriği var. 100 gram bitter çikolata tüketerek 600 kalori almanız mümkün.
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