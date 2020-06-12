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Aman dikkat! Meğer bu yiyecekler yüzünden kilo alıyormuşuz...

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Kilo almak isteyenler genellikle sağlıksız yiyecekler tüketerek hızla kilo alacaklarını düşünürler. Ancak bu çok büyük bir hata! Asıl yapmanız gereken şey sağlıklı bir şekilde kilo aldıran besinlere odaklanmak. Sağlığınızı tehdit etmeden kilo alabilmek için size müthiş önerilerimiz var. Süt, pirinç, kuru yemiş ve daha birçok süper besin takviyesi ile hızlı bir şekilde kilo almak mümkün!

Aman dikkat! Meğer bu yiyecekler yüzünden kilo alıyormuşuz...

Zayıflıktan şikayetçi olan kişiler her şeyi yeseler bile kilo alamayabilirler. Bu durumun metabolizma hızı, aktif yaşam tarzı, genetik, stres ve depresyon gibi sebepleri olabilir. Önemli olan şey sağlıksız gıdalar yiyerek kilo almak değil. Sağlıklı ve dengeli beslenerek vitamin ve mineral bakımından zengin olan gıdaları yemek gerekir. İşte size kilo almanızda yardımcı olacak süper besinler…

SÜT

Sütün kas kütlesi için yardımcı bir besin olduğu biliniyor. Süt içerik olarak çok iyi bir protein, yağ ve karbonhidrat kaynağı. Ayrıca kalsiyum bakımından zengin olduğu için çeşitli vitamin ve mineralleri de barındırıyor. Yemek yerken içecek olarak süt tercih edebilirsiniz. Egzersiz yapıyorsanız öncesinde veya sonrasında süt tüketebilirsiniz.

PİRİNÇ

Pirinç içerdiği karbonhidrat oranı ile kalorisi yüksek bir besin. Dolayısıyla bir porsiyon pirinç yediğinizde yüksek miktarda kalori ve karbonhidrat tüketmiş olursunuz. Özellikle iştah zayıflığı ve çabuk doyan kişilerin tercih edebileceği bir gıda. Yanında başka proteinlerle birlikte tüketildiğinde yeterli miktarda kalori almanızı sağlar.

KURU YEMİŞLER

kuru yemiş

Sadece bir avuç kuru yemişle bile protein ve yağ tüketmiş olursunuz. Çok kalorili oldukları için günde iki avuç kadar kuru yemiş tüketmek ihtiyacınız olan kaloriyi almanızı sağlar. Kuru yemişleri atıştırmalık olarak da tercih edebilirsiniz.

KIRMIZI ET

Kırmızı et kas yapan ve kilo aldıran muhteşem bir besin. İçerisinde kas dokusu yapabilecek temel aminoasit olan lösin bulunur. Ayrıca çok zengin bir keratin kaynağı. Yağlı et tüketirseniz daha fazla kalori alabilirsiniz.

NİŞASTALI GIDALAR (PATATES, MISIR…)

Patates ve diğer nişasta içeren besinler hızlı kilo almanız için fazladan karbonhidrat ve kalori sağladığı gibi kas glikojen depolarınızı da artırır. Kinoa, mısır, yulaf, karabuğday, kabak, fasulye ve baklagiller nişasta kaynağı olarak tüketilebilir.

SOMON

SOMON

Somon ve diğer yağlı balıklar fazla miktarda protein ve sağlıklı yağ içerir. Bu sebeple muhteşem bir kilo alma kaynağı. Omega 3 yağ asitleri vücudunuzun direncini artırır. Kaliteli protein tükettiğiniz için kas kütleniz artar ve kilo alırsınız.

YUMURTA

En sağlıklı kas yapıcı besinlerin arasında yumurtayı da sayabiliriz. İçinde yüksek miktarda kaliteli protein ve sağlıklı yağ bulunur. Günde üç adet yumurtayı bütün olarak tükettiğinizde kilo almanız kaçınılmaz olur.

TAM YAĞLI YOĞURT

Sağlıklı ve pratik bir besin olan yoğurt tam bir protein, karbonhidrat ve yağ kaynağı. İsterseniz sade olarak isterseniz çeşitli meyvelerle karıştırarak gün içinde tüketebilirsiniz.

BİTTER ÇİKOLATA

Kakao oranı en az %70 olan bitter çikolata, yüksek kalorili gıdalar arasında. Böylelikle pratik bir şekilde fazla kalori alabilirsiniz. Lif, magnezyum ve antioksidanlar gibi sağlıklı bir içeriği var. 100 gram bitter çikolata tüketerek 600 kalori almanız mümkün.


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