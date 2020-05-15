Aman dikkat! Siz siz olun mikrodalga fırına bunları koymayın...

Mikrodalga fırınlar; özellikle acil durumlarda çok pratik kurtarıcılar gibi görünseler de, bazı yiyecekler var ki bu fırınların içerisine girdiğinde bırakın pratikliği, ciddi yaralanmalara sebep olabilecek durumlar ortaya çıkarabiliyor. İşte mikrodalga fırınınıza asla girmemesi gerekenler:
Buzluktan çıkardığınız etlerinizi mikrodalga fırında çözdürmeyi denemeyin. Yüksek ısı sebebi ile etinizin kenar kısımları pişmeye başlarken, orta kısmı çiğ kalacaktır. Bu da etin üzerinde bakterilerin oluşmasına sebep olur. Buzluktan indirilen etleriniz için en iyi yöntem, biraz zaman alsa da, buzdolabının içerisinde çözdürmektir. Uzmanların önerisi de bu şekilde.
Pratik olacağını düşünerek yumurtalarınızı mikrodalgada haşlamayı düşünüyorsanız bunu hemen aklınızdan çıkarın. Herkesin kolaylıkla düşebileceği bu hatayı kesinlikle yapmayın. Yumurtanın içerisindeki sıvı hızla ısınarak fırında patlayabilir ve yaralanmalara dahi sebep olabilir.
Çin yemeği sipariş ettiniz ve gelmesi biraz uzun sürdüğü için yemeğiniz istediğiniz sıcaklıkta değil. Hemen mikrodalgada 1-2 dakikada ısıtayım diyorsanız bunu yapmayın. Hazır Çin yemeklerinin kapları kağıdımsı bir malzemeden yapılsa da, bu kutuların iç tarafında metalik bir malzeme bulunur. Bu metal kısım, mikrodalga fırınlarda yüksek ısı ile temas ettiğinde kıvılcım çıkararak mutfağınızda yangına bile sebep olabilir.
Bitmiş yoğurt ya da dondurma kaplarını atmayıp içlerine yemek koyarak saklamayı sevenlerden misiniz? Tamam, bu plastikleri saklama kabı olarak kullanın ama saklama kabı olarak kullandığınız bu plastik kapları mikrodalga fırınınıza koymayın. Plastik kaplar ısındıklarında sağlığınıza zararlı kimyasallar ortaya çıkarırlar. Üstelik plastik eriyebilir ve temizlemesi son derece zor durumlar da ortaya çıkabilir.
Yolculuğa çıkmadan önce yanınızdan ayırmadığınız çelik kupanıza sıcak bir kahve ya da çay hazırlamak isteyebilirsiniz. Bu tip seyahat mataraları, içerisindeki sıvının sıcak ya da soğuk kalması için tasarlanmıştır. Isı geçişine müsaade etmeyen bu yapılarından dolayı mikrodalga fırına koymamalısınız. Aksi halde fırınınız zarar görebilir.
Çok şaşırtıcı ama hiçbir meyveyi mikrodalga fırına koymayın. Özellikle de üzümü hiç koymayın. Çünkü meyveler fırının içerisinde patlıyor.
Ayrıca sarımsak da tıpkı meyveler gibi fırında patlayabilir. Sakın ha mikrodalgaya koymayın.
Mikrodalga fırın kullanıyorsanız kullanma talimatlarına mutlaka uyun. Yemeklerinizi düz bir cam ya da seramik kaba koyarak mikrodalga fırına koyun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum