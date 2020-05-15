Aman dikkat! Siz siz olun mikrodalga fırına bunları koymayın...

Mikrodalga fırınlar; özellikle acil durumlarda çok pratik kurtarıcılar gibi görünseler de, bazı yiyecekler var ki bu fırınların içerisine girdiğinde bırakın pratikliği, ciddi yaralanmalara sebep olabilecek durumlar ortaya çıkarabiliyor. İşte mikrodalga fırınınıza asla girmemesi gerekenler:

ETİ MİKRODALGADA ÇÖZDÜRMEYİN

Buzluktan çıkardığınız etlerinizi mikrodalga fırında çözdürmeyi denemeyin. Yüksek ısı sebebi ile etinizin kenar kısımları pişmeye başlarken, orta kısmı çiğ kalacaktır. Bu da etin üzerinde bakterilerin oluşmasına sebep olur. Buzluktan indirilen etleriniz için en iyi yöntem, biraz zaman alsa da, buzdolabının içerisinde çözdürmektir. Uzmanların önerisi de bu şekilde.

YUMURTA HAŞLAMAYIN

Pratik olacağını düşünerek yumurtalarınızı mikrodalgada haşlamayı düşünüyorsanız bunu hemen aklınızdan çıkarın. Herkesin kolaylıkla düşebileceği bu hatayı kesinlikle yapmayın. Yumurtanın içerisindeki sıvı hızla ısınarak fırında patlayabilir ve yaralanmalara dahi sebep olabilir.

HAZIR ÇİN YEMEKLERİNİ KAPLARI İLE MİKRODALGADA ISITMAYA KALKMAYIN

Çin yemeği sipariş ettiniz ve gelmesi biraz uzun sürdüğü için yemeğiniz istediğiniz sıcaklıkta değil. Hemen mikrodalgada 1-2 dakikada ısıtayım diyorsanız bunu yapmayın. Hazır Çin yemeklerinin kapları kağıdımsı bir malzemeden yapılsa da, bu kutuların iç tarafında metalik bir malzeme bulunur. Bu metal kısım, mikrodalga fırınlarda yüksek ısı ile temas ettiğinde kıvılcım çıkararak mutfağınızda yangına bile sebep olabilir.